Хоккеист ЦСКА назвал желаемую покупку на зарплату размером в 55 миллионов рублей

Хоккеист ЦСКА Полтапов заявил, что хочет купить матери квартиру

Нападающий московского ЦСКА Прохор Полтапов назвал, что хочет купить на зарплату размером в 55 миллионов рублей, которую ему должны выплатить за два года. Его слова приводит «ВсеПроСпорт».

Хоккеист заявил, что хочет купить матери квартиру. «А так не знаю. Пока еще ничего не приходило, смысл думать?» — задался вопросом он.

Полтапов выступает за ЦСКА с 2021 года. В составе команды он стал обладателем Кубка Гагарина в 2023 году.

Ранее бывший футболист сборной России Дмитрий Тарасов рассказал о самой нелепой покупке. Спортсмен назвал такой покупкой кабриолет.