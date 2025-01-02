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17:10, 2 января 2025Спорт

Назван способ поддерживать форму без спортзала

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Scott Webb / Unsplash

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ поддерживать форму без спортзала. Ее слова приводит Men Today.

Тренер рекомендовала ходить после каждого приема пищи примерно 10-15 минут, так как это улучшает пищеварение и помогает регулировать уровень сахара в крови. Также она посоветовала гулять с утяжелителями, например, с рюкзаком, так как это поможет сжечь больше калорий и прибавит силы.

Кроме того, необходимо стараться выбирать маршруты, которые включают холмы, небольшие горки и склоны, так как это задействует больше мышц, требует больше усилий и сжигает больше калорий, чем обычно. Во время прогулки можно выполнить упражнения с собственным весом: выпады, приседания и прыжки.

Ранее Ротач назвала способ избавиться от пивного живота без спортзала. Она посоветовала выполнять подъемы прямых ног, скручивания к согнутым ногам и планку.

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