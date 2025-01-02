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21:39, 2 января 2025Спорт

Раскрыто последствие вылета «Манчестер Юнайтед» из АПЛ

Telegraph: «Манчестер Юнайтед» может потерять контракт с Adidas после вылета
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Simon Belcher / ImageBroker / Global Look Press

Вылет «Манчестер Юнайтед» из Английской премьер-лиги (АПЛ) по итогам сезона может привести к тому, что компания Adidas разорвет спонсорский контракт с клубом либо уменьшит выплаты в два раза. Такое последствие вылета раскрыло издание The Telegraph со ссылкой на финансовый отчет клуба.

Утверждается, что контракт на 1,1 миллиарда долларов был подписан с «Юнайтед» в 2023 году. По условиям соглашения, за Adidas остается право разорвать соглашение с уведомлением за год. При этом за непопадание клуба в Лигу чемпионов предусмотрено уменьшение выплат на 10 миллионов фунтов.

«Манчестер Юнайтед» идет на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Прежде клуб никогда не финишировал ниже восьмой позиции.

Ранее чемпион АПЛ в составе «Лестера» Джейми Варди рассказал о пристрастии к курению сигарет и ненависти к походам в тренажерный зал. «Да, я курю и выпиваю по три банки "Ред Булла" в день. Самое тяжелое, что я поднимал, — это упаковка "Ред Булла"», — заявил футболист.

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