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16:19, 22 декабря 2024Спорт

Чемпион АПЛ рассказал о пристрастии к курению и ненависти к походам в тренажерный зал

Чемпион АПЛ Варди признался, что курит и ненавидит ходить в тренажерный зал
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Andrew Boyers / Action Images / Reuters

Чемпион Английской премьер-лиги (АПЛ) в составе «Лестера» Джейми Варди рассказал о пристрастии к курению сигарет и ненависти к походам в тренажерный зал. Его слова приводит Football Tweet.

«Да, я курю и выпиваю по три банки "Ред Булла" в день, медицинский персонал знает об этом. Я ненавижу ходить в спортзал и поднимать тяжести. Самое тяжелое, что я поднимал, — это упаковка "Ред Булла"», — заявил Варди.

В нынешнем сезоне 37-летний Варди провел в составе «Лестера» 15 матчей в АПЛ, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Его команда после 16 проведенных встреч занимает в таблице английского чемпионата 17-е место.

Ранее российский тренер Сергей Юран раскрыл отношение к курящим футболистам. «Если курение никак не сказывается на игре моего футболиста — пусть курит, ради бога. Главное не в открытую, лучше прятаться где-то за углом», — отметил Юран.

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