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12:47, 3 января 2025Силовые структуры

Раскрыты подробности иска Минобороны к Бауманке

МО РФ подало иск к МГТУ имени Баумана в связи с нарушением сроков работ
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Поданный Минобороны России иск к Московскому государственному техническому университету (МГТУ) имени Н.Э. Баумана связан с нарушением сроков работ. Об этом пишет ТАСС.

В пресс-службе вуза рассказали, что дело находится в суде и слушается в закрытом режиме. При этом не уточняется, о нарушениях сроков каких работ идет речь.

Так, Минобороны потребовало взыскать с Бауманки 38,3 миллиона рублей. Арбитражный суд определил возбудить производство по делу. Также известно, что в качестве иного лица привлекут военную прокуратуру Ракетных войск стратегического назначения.

Ранее Басманный суд Москвы приговорил к 8,5 года лишения свободы заместителя директора НИИ «Специальное машиностроение» МГТУ имени Баумана Андрея Борзова. Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере.

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