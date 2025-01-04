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07:11, 4 января 2025Спорт

Американского олимпийского призера арестовали с применением элетрошокера

Призера ОИ по бегу Керли арестовали в Майами с применением элетрошокера
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Призера Олимпийских игр (ОИ) в беге на 100 метров Фреда Керли арестовали в Майами с применением электрошокера после стычки с полицией. Об этом сообщил телеканал NBC.

Разногласия с правоохранителями у легкоатлета возникли из-за припаркованного спортсменом автомобиля. В какой-то момент Керли начал вести себя агрессивно, а после требования покинуть стоянку принял боевую стойку и оказал сопротивления полиции. В результате стражи порядка применили электрошокер для задержания бегуна.

Керли предъявили обвинение в нарушении общественного порядка, сопротивлении полиции и нанесении побоев стражу порядка. Спортсмена заключили под стражу.

Ранее сообщалось, что члена сборной Австралии по хоккею на траве Томаса Крейга наказали за покупку кокаина на Олимпийских играх-2024. Его дисквалифицировали на один год.

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