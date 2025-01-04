Бывший российский теннисист ответил на вопрос о сожалении из-за смены гражданства

Бывший российский теннисист Бублик заявил, что не жалел о смене гражданства

Казахстанский теннисист Александр Бублик, ранее представлявший Россию, высказался о смене гражданства в 2016 году. Его слова приводит «Матч ТВ».

Бублик признался, что не жалел о смене гражданства. «Это решение было принято в моменте, когда мне нужна была помощь. Казахстан мне любезно помог, я обязан отблагодарить федерацию, президента и страну в принципе. (...) За Казахстан я буду выступать всегда — это не обсуждается», — заявил он.

Теннисист также поделился, что на данный момент у него нет российского паспорта, так как в Казахстане нельзя иметь двойное гражданство. При этом Бублик затруднился ответить на вопрос о том, будет ли он возвращать российское гражданство после завершения карьеры.

Бублик занимает 33-е место в мировом рейтинге. Ранее он рассказал о пользе мата для его карьеры.