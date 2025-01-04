Двое россиян вошли в символическую сборную клуба НХЛ XXI века

Россияне Буре и Бобровский вошли в символическую сборную клуба НХЛ XXI века

Двое россиян вошли в символическую сборную клуба «Флорида Пантерс» в первой четверти XXI века. Об этом сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В первую команду клуба вошли нападающие Александр Барков, Джонатан Юбердо, Мэттью Ткачук, защитники Аарон Экблад, Густав Форслинг и вратарь Роберто Луонго. Россияне — нападающий Павел Буре и вратарь Сергей Бобровский — попали во вторую сборную.

Бобровский играет за «пантер» с 2019 года. Вместе с клубом он завоевал Кубок Стэнли в 2024-м. Также россиянин дважды получал «Везина Трофи» — приз лучшему вратарю регулярного чемпионата.

Буре выступал за клуб из Флориды с 1998 по 2002 год. Форвард дважды становился обладателем приза лучшему снайперу регулярного сезона «Морис Ришар Трофи».

Ранее Бобровский также попал в первую символическую сборную «Коламбус Блю Джекетс».