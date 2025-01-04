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00:09, 4 января 2025Мир

Представитель Палестины заплакал на заседании Совбеза ООН

Представитель Палестины Мансур заплакал на заседании Совбеза ООН по сектору Газа
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур заплакал на заседании Совбеза ООН по сектору Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

Мансур не сдержал эмоций, когда рассказывал историю убитого в результате удара ЦАХАЛ палестинского доктора Махмуда Абу Нуджайлы. Несколько месяцев назад медик написал сообщение на доске, которую используют при планировании операций. «И я цитирую его: "Тот, кто останется до конца, расскажет нашу историю. Мы сделали все, что могли. Помните о нас. Помните о нас"», — заявил Мансур.

В декабре американский профессор Джеффри Сакс назвал Израиль и США главными провокаторами ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее в Иране пригрозили Израилю «выходящим за пределы понимания» ударом. Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Али Мохаммад Наини пообещал, что еврейское государство получит решительный ответ на устроенную им атаку.

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