Представитель Палестины заплакал на заседании Совбеза ООН

Представитель Палестины Мансур заплакал на заседании Совбеза ООН по сектору Газа

Постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур заплакал на заседании Совбеза ООН по сектору Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

Мансур не сдержал эмоций, когда рассказывал историю убитого в результате удара ЦАХАЛ палестинского доктора Махмуда Абу Нуджайлы. Несколько месяцев назад медик написал сообщение на доске, которую используют при планировании операций. «И я цитирую его: "Тот, кто останется до конца, расскажет нашу историю. Мы сделали все, что могли. Помните о нас. Помните о нас"», — заявил Мансур.

В декабре американский профессор Джеффри Сакс назвал Израиль и США главными провокаторами ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее в Иране пригрозили Израилю «выходящим за пределы понимания» ударом. Официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Али Мохаммад Наини пообещал, что еврейское государство получит решительный ответ на устроенную им атаку.