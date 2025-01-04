Олимпийская чемпионка Щербакова показала фото из Большого театра

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова показала в своем Telegram-канале фото из Большого театра.

«Новогодняя сказка в Большом театре», — подписала Щербакова два снимка, сделанные на исторической сцене.

Щербакова — обладательница золота Игр-2022 в личном турнире. Также в ее активе есть по одной победе на личном и командном чемпионатах мира, три победы на чемпионате России и два серебра чемпионата Европы. Она не выступала на соревнованиях с лета 2022 года.

Ранее натурализованный американский защитник хоккейного клуба «Динамо» Бреннан Менелл оценил готовность купить билет на балет «Щелкунчик» в Большой театр. Спортсмен отметил, что согласен потратить на него 100 тысяч рублей.