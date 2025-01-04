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17:24, 4 января 2025Спорт

Широков сделал прогноз на возвращение сборной России на международную арену

Широков: не верю в возвращение России на международную арену в 2025 году
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков сделал прогноз на возвращение национальной команды на международную арену. Его слова приводит «Чемпионат».

Широков заявил, что не верит в то, что это произойдет в 2025 году. «Уже время пришло, но в 2025-м — точно нет. Самый оптимистичный прогноз — 2026 год», — отметил он.

Ранее о сроках возвращения российских футболистов на международные турниры высказался бывший генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Жером Вальке. Функционер затруднился дать ответ на этот вопрос.

Российские сборные и клубы не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команды проводят только товарищеские матчи.

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