Широков сделал прогноз на возвращение сборной России на международную арену

Широков: не верю в возвращение России на международную арену в 2025 году

Бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков сделал прогноз на возвращение национальной команды на международную арену. Его слова приводит «Чемпионат».

Широков заявил, что не верит в то, что это произойдет в 2025 году. «Уже время пришло, но в 2025-м — точно нет. Самый оптимистичный прогноз — 2026 год», — отметил он.

Ранее о сроках возвращения российских футболистов на международные турниры высказался бывший генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Жером Вальке. Функционер затруднился дать ответ на этот вопрос.

Российские сборные и клубы не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команды проводят только товарищеские матчи.