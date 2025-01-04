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18:52, 4 января 2025Спорт

Тренер Непомнящий оценил вред от изоляции российского спорта

Тренер Непомнящий об изоляции российского спорта: мы не первые и не последние
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Советский и российский футбольный тренер Валерий Непомнящий оценил вред от изоляции отечественного спорта. Его слова приводит «Чемпионат».

«Мы не первые и не последние, кого изолируют. Это не всегда вредно. Был период, когда англичане и сербы были лишены права участвовать в еврокубках. В обеих странах чемпионаты поднялись», — заявил он. Непомнящий отметил, что российскому спорту также нужно использовать этот момент.

Ранее бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков сделал прогноз на возвращение национальной команды на международную арену. По его мнению, в 2025 году это не произойдет.

Российские сборные и клубы не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команды проводят только товарищеские матчи.

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