Тренер Непомнящий оценил вред от изоляции российского спорта

Тренер Непомнящий об изоляции российского спорта: мы не первые и не последние

Советский и российский футбольный тренер Валерий Непомнящий оценил вред от изоляции отечественного спорта. Его слова приводит «Чемпионат».

«Мы не первые и не последние, кого изолируют. Это не всегда вредно. Был период, когда англичане и сербы были лишены права участвовать в еврокубках. В обеих странах чемпионаты поднялись», — заявил он. Непомнящий отметил, что российскому спорту также нужно использовать этот момент.

Ранее бывший капитан сборной России по футболу Роман Широков сделал прогноз на возвращение национальной команды на международную арену. По его мнению, в 2025 году это не произойдет.

Российские сборные и клубы не принимают участия в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Команды проводят только товарищеские матчи.