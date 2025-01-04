Важность участия Овечкина в Олимпиаде-2026 со сборной России оценили

Тренер Бурлаченко об Овечкине на ОИ: ему очень важно сыграть за сборную России

Павел Бурлаченко, личный тренер по общей физической подготовке (ОФП) нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина, оценил важность для хоккеиста участия в Олимпийских играх-2026 в составе сборной России. Его слова приводятся в Telegram-канале команды Овечкина.

Бурлаченко выразил уверенность в том, что Овечкину очень важно участвовать в любых спортивных мероприятиях со сборной России. «Он большой патриот и получает огромное удовольствие, когда наши спортсмены поднимают над головами кубки и выигрывают медали на международной арене. Быть участником таких соревнований для него очень важно, престижно и почетно. Поэтому он использует любую возможность сыграть за сборную», — заявил он.

Овечкин в составе сборной России выступил на 13 чемпионатах мира (три из них выиграл), трех Олимпиадах и двух Кубках мира. Игры 2018 и 2022 годов он пропустил, так как Национальная хоккейная лига (НХЛ) отказалась отпустить на турниры своих игроков.

Ранее стало известно, что игроки из НХЛ выступят на Играх 2026 и 2030 годов. Вопрос участия в турнирах сборной России на данный момент не решен.