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16:40, 4 января 2025Спорт

Важность участия Овечкина в Олимпиаде-2026 со сборной России оценили

Тренер Бурлаченко об Овечкине на ОИ: ему очень важно сыграть за сборную России
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Овечкин

Александр Овечкин. Фото: Peter Casey / Imagn Images / Reuters

Павел Бурлаченко, личный тренер по общей физической подготовке (ОФП) нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина, оценил важность для хоккеиста участия в Олимпийских играх-2026 в составе сборной России. Его слова приводятся в Telegram-канале команды Овечкина.

Бурлаченко выразил уверенность в том, что Овечкину очень важно участвовать в любых спортивных мероприятиях со сборной России. «Он большой патриот и получает огромное удовольствие, когда наши спортсмены поднимают над головами кубки и выигрывают медали на международной арене. Быть участником таких соревнований для него очень важно, престижно и почетно. Поэтому он использует любую возможность сыграть за сборную», — заявил он.

Овечкин в составе сборной России выступил на 13 чемпионатах мира (три из них выиграл), трех Олимпиадах и двух Кубках мира. Игры 2018 и 2022 годов он пропустил, так как Национальная хоккейная лига (НХЛ) отказалась отпустить на турниры своих игроков.

Ранее стало известно, что игроки из НХЛ выступят на Играх 2026 и 2030 годов. Вопрос участия в турнирах сборной России на данный момент не решен.

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