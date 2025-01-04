Минобороны: ВС РФ ответят на удар американскими ATACMS по Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в пятницу, 3 января, предприняли попытку атаковать Белградскую область оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства. Россия отразила этот удар и, как сообщили в Минобороны, предпримет ответные действия.

Россия сбила ракеты комплексами С-400 и «Панцирь-СМ»

Как рассказали в Минобороны, в ходе противоракетного боя боевыми расчетами зенитного ракетного комплекса С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ» все ракеты ATACMS были сбиты. В российском оборонном ведомстве также заявили, что предпримут ответные действия. «На данные действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, будут приняты ответные меры», — сказали там.

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Информацию о том, где именно были уничтожены выпущенные с Украины ракеты и что было их целью, в Минобороны не предоставили.

В декабре Россия нанесла групповой удар по Украине в ответ на атаку ATACMS

ВСУ 18 декабря нанесли удар ракетами Storm Shadow и ATACMS по Ростовской области: было выпущено шесть ракет ATACMS и четыре крылатые ракеты Storm Shadow. Российские войска вступили в противоракетный бой, сбили все снаряды ATACMS и три из четырех ракет Storm Shadow. В результате падения одной ракеты повреждено техническое строение на территории комбината «Каменский».

Спустя два дня Минобороны России отчиталось о групповом ударе по Украине. Там заявили, что цели удара по Украине, ставшего ответом на запуск Киевом ракет ATACMS и Storm Shadow по предприятию в Ростовской области, достигнуты. Российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием по пункту управления Службы безопасности Украины, позиции зенитного ракетного комплекса Patriot, а также конструкторскому бюро «Луч» в Киеве, где проектировались и производились ракетные комплексы «Нептун» и крылатые ракеты для реактивных систем залпового огня «Ольха».