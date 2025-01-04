Минобороны анонсировало ответ на попытку ВСУ ударить ATACMS по Белгородской области

Минобороны: РФ ответит на попытку ВСУ ударить ATACMS по Белгородской области

Российская сторона ответит на предпринятую Вооруженными силами Украины (ВСУ) 3 января попытку ударить по Белгородской области оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства. Об этом заявили в Минобороны России.

«3 января с территории Украины была предпринята попытка нанесения ракетного удара по Белгородской области оперативно-тактическими ракетами ATACMS американского производства», — сказано в публикации.

В российском оборонном ведомстве заверили, что расчетами зенитного ракетного комплекса С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМ» все ракеты ATACMS были сбиты.

«На данные действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, будут приняты ответные меры», — заявили в Минобороны РФ.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что ВСУ порядка 100 раз обстреливали и атаковали беспилотниками территорию региона за прошедшие сутки. Губернатор уточнил, что атакам подверглись 32 населенных пункта в 11 муниципалитетах области.

