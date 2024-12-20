Минобороны России заявило о достигнутой цели ответного группового удара по Украине

Минобороны России: цели ответного удара по Украине достигнуты

Цели удара по Украине, ставшего ответом на запуск Киевом ракет ATACMS и Storm Shadow по предприятию в Ростовской области, достигнуты. Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием по пункту управления Службы безопасности Украины (СБУ), позиции зенитного ракетного комплекса Patriot, а также конструкторскому бюро «Луч» в Киеве, где проектировались и производились ракетные комплексы «Нептун» и крылатые ракеты для реактивных систем залпового огня «Ольха».

«Цели удара достигнуты. Все объекты поражены», — констатировали в Минобороны.

Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили, что 18 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по предприятию «Комбинат Каменский» шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, а также три из четырех британско-французских Storm Shadow. Один из снарядов был отклонен от цели и попал в техническое строение, остальные ракеты сбиты.

13 декабря Минобороны также отчиталось о массированном ударе высокоточными средствами поражения большой дальности по критически важным объекты топливной и энергетической инфраструктуры Украины. Атака стала ответом на запуск американских ракет ATACMS по военному аэродрому в Таганроге.