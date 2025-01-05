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17:43, 5 января 2025Бывший СССР

Российские военные установили флаг на окраине города в ДНР

Рогов сообщил, что российские военные установили флаг на окраине Курахово в ДНР
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Telegram-канал «Южный фронт»

Российские военные установили флаг на западной окраине города Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова.

«С фронта пришли хорошие новости. Наши войска водрузили триколор на самой западной окраине Курахово», — заявил Рогов.

Ранее 5 января Рогов рассказал, что украинские военные прекратили организованное сопротивление в Курахово. Тогда же он сообщил о зачистке западных окраин города.

2 января стало известно, что российские войска установили флаг в селе Белогорье в Запорожской области. Также уточнялось, что в результате действий Российской армии украинская сторона понесла большие потери.

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