Форвард СКА назвал Ротенберга лучшим тренером

Форвард СКА Короткий назвал Ротенберга лучшим тренером

Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА из Санкт-Петербурга Матвей Короткий назвал Романа Ротенберга лучшим тренером. Слова хоккеиста приводит «ВсеПроСпорт».

«Роман Борисович великолепный тренер, знает полностью всю систему КХЛ, кто как играет, ищет слабые стороны, подсказывает нам. Он просто лучший тренер», — заявил Короткий.

19-летний Короткий провел за СКА пять матчей в КХЛ. Нападающий не отметился результативными действиями.

Ранее Ротенберг назвал условие возвращения России на международные турниры. «Давайте мы дождемся смены караула в США. 20 января. И дальше уже будет свет в конце туннеля, уверен», — заявил Ротенберг.