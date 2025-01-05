Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Трактор
2:0
Завершен
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
УНИКС
75:71
Завершен
Зенит
Единая лига ВТБ|Регулярный чемпионат
Локомотив
4:1
3-й период
live
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
ПСЖ
Сегодня
19:30 (Мск)
Монако
Суперкубок Франции 2024|Финал
Ливерпуль
Сегодня
19:30 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Англия — Премьер-лига|20-й тур
Рома
Сегодня
22:45 (Мск)
Лацио
Италия — Серия А|19-й тур
17:40, 5 января 2025Спорт

Форвард СКА назвал Ротенберга лучшим тренером

Форвард СКА Короткий назвал Ротенберга лучшим тренером
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)
Роман Ротенберг (в центре)

Роман Ротенберг (в центре). Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА из Санкт-Петербурга Матвей Короткий назвал Романа Ротенберга лучшим тренером. Слова хоккеиста приводит «ВсеПроСпорт».

«Роман Борисович великолепный тренер, знает полностью всю систему КХЛ, кто как играет, ищет слабые стороны, подсказывает нам. Он просто лучший тренер», — заявил Короткий.

19-летний Короткий провел за СКА пять матчей в КХЛ. Нападающий не отметился результативными действиями.

Ранее Ротенберг назвал условие возвращения России на международные турниры. «Давайте мы дождемся смены караула в США. 20 января. И дальше уже будет свет в конце туннеля, уверен», — заявил Ротенберг.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о запуске ВСУ воздушного «шара-террориста» в Курской области

      В Польше нашли воздушный шар с надписями на кириллице

      Опубликованы кадры поражения британского танка в Курской области

      В Керченском проливе обнаружили более 30 мертвых дельфинов

      Опубликованы кадры отражения атаки ВСУ в Курской области

      В Абхазии объявили траур из-за гибели детей в пожаре

      В Германии перед еврейским мемориалом подложили голову свиньи

      Названы группы риска тяжелого течения метапневмовируса

      Тренер Овечкина раскрыл изменения в подготовке хоккеиста из-за возраста

      В Курской области ликвидирован примкнувший к ВСУ редактор популярного украинского шоу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше