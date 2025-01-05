Пушилин сообщил о продвижении российских войск в Курахово

Пушилин: ВС России продвинулись в северной части Курахово в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в северной части Курахово Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в видеообращении сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале.

По его словам, успехи российских бойцов заметны «на стыке Курахово и Красноармейска». Кроме того, наблюдаются активные боевые действия с юга, а также «идет продвижение в северной части» города. При этом Пушилин уточнил, что в самом Курахово продолжаются боевые действия, добавив, что в западной части промышленной зоны города происходит освобождение территорий.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал, что российские военные установили флаг на западной окраине города Курахово в ДНР. Он также отметил, что украинские военные прекратили организованное сопротивление в Курахово. Тогда же он сообщил о зачистке западных окраин города.