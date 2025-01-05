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12:58, 5 января 2025Спорт

Матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» может быть отменен из-за погоды

Матч АПЛ между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» могут отменить из-за снегопада
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Phil Noble / Reuters

Матч 20-го тура Английской премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» может быть отменен из-за погоды. Об этом сообщает Daily Mail.

Метеорологическая служба объявила желтый уровень опасности для Ливерпуля и Манчестера после сильного снегопада в регионе. Аналогичный уровень был объявлен перед матчем «Эвертона» и «Ливерпуля» в декабре 2024 года. Тогда встреча была отменена.

Городской совет Ливерпуля проведет заседание, где будет принято решение по запланированному на сегодня поединку. Он должен начаться в 19:30 мск на стадионе «Энфилд».

В сентябре 2024 года из-за ливня в Ханое был прерван матч между молодежными сборными России и Вьетнама. Организаторы приняли решение остановить поединок, чтобы обеспечить безопасность футболистов.

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