Матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» может быть отменен из-за погоды

Матч АПЛ между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» могут отменить из-за снегопада

Матч 20-го тура Английской премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» может быть отменен из-за погоды. Об этом сообщает Daily Mail.

Метеорологическая служба объявила желтый уровень опасности для Ливерпуля и Манчестера после сильного снегопада в регионе. Аналогичный уровень был объявлен перед матчем «Эвертона» и «Ливерпуля» в декабре 2024 года. Тогда встреча была отменена.

Городской совет Ливерпуля проведет заседание, где будет принято решение по запланированному на сегодня поединку. Он должен начаться в 19:30 мск на стадионе «Энфилд».

В сентябре 2024 года из-за ливня в Ханое был прерван матч между молодежными сборными России и Вьетнама. Организаторы приняли решение остановить поединок, чтобы обеспечить безопасность футболистов.