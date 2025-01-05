На Украине заявили об отсутствии ответа на тактику России

Экс-полковник СБУ Стариков: ВСУ не выработали ответ на тактику России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не выработали ответ на тактику России, в результате чего боевые действия полностью превратились в ее наступательную операцию. Об этом заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в интервью YouTube-каналу «Фабрика новостей».

«Назвать это "позиционной войной" я бы уже в 2024 году не решался. Потому что это медленная наступательная операция. Противник выбрал стратегию выжидания, стратегию истощения, стратегию медленного откусывания и медленного продвижения», — рассказал он.

Стариков подчеркнул, что российские военные не атакуют напрямую, а обходят украинские позиции, в результате чего ВСУ часто оказываются на грани окружения и отступают.

Ранее Стариков призвал срочно вывести украинские войска из Кураховского района из-за угрозы окружения. По его словам, украинские военные уже не могут обороняться в этом районе, поскольку они спасают личный состав и технику.