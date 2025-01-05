Названы самые востребованные профессии в 2025 году

HR-специалист Борисова рассказала о тренде на ИИ-профессии в 2025 году

В 2025 году на российском рынке труда сохранится тренд на IT-профессии, а также квалификации, связанные с работой с искусственным интеллектом (ИИ), рассказала руководитель кадровой службы в компании «РосКо – Консалтинг и аудит» Ольга Борисова. В разговоре с «Лентой.ру» она назвала самые востребованные специальности в новом году.

На рынке труда сохранится спрос на IT и классические профессии

«В 2025 году будут востребованы аналитики данных, разработчики игр на Unity и эксперты в области кибербезопасности. В целом идет тренд на "цифровые" профессии, в том числе связанные с ИИ. Так что самое время стать теми, кто создает роботов, чтобы избежать конкуренции с ними», — отметила HR-специалист.

Проявить себя могут не только инженеры и разработчики, но и веб-дизайнеры, блогеры, нейрохудожники, SMMщики и другие диджитал-специалисты Ольга Борисова руководитель кадровой службы в компании «РосКо – Консалтинг и аудит»

Из классических профессий останутся спрашиваемыми те, которые сложно автоматизировать, объяснила собеседница «Ленты.ру».

«Из классических профессий стоит отметить рекрутеров и HR — людей, занимающихся подбором и наймом специалистов. Главная причина роста востребованности представителей HR-индустрии — кадровый дефицит в России. Неплохо, если кандидаты на такие должности имеют образование в смежных отраслях. Перспективной является и такая профессия как психолог. Все благодаря тренду на обращение за психологической помощью. Некоторые компании даже нанимают таких специалистов в штат. Плюсом профессии психолога является сложность автоматизации: роботы никогда не заменят живое общение со специалистами этого профиля», — отметила она.

Согласно итогам 2024 года, на российском рынке труда стало на 44 процента больше вакансий по сравнению с предыдущим годом, рассказала Ольга Борисова. По ее словам, большинство вакансий предназначены для технических специалистов, работников промышленности, производства, банковского сектора и финансовых услуг.

«Еще один важный тренд, сложившийся в реалиях российского рынка труда, — импортозамещение. Многие отечественные компании с 2022 года испытывали периодические сложности при поставке продукции. Так что спросом будут пользоваться специалисты по внешнеэкономической деятельности (ВЭД), разбирающиеся в нюансах ведения бизнеса с дружественными государствами и все те, кто способен создавать или поставлять аналоги зарубежных продуктов», — объяснила специалист.

Невостребованными окажутся легкозаменяемые профессии

Наименьший спрос в 2025 году будет на сотрудников, чьи должности сейчас замещаются за счет автоматизации процессов.

Речь не только о физическом труде, условно, работе на конвейере, но и о вычислительных операциях, которые за человека может сделать компьютер. В будущем могут стать менее актуальными такие профессии как нотариусы, риэлторы, турагенты, операторы кол-центров, кассиры, бухгалтеры и операционисты. В группе риска также провизоры, переводчики, юрисконсульты и журналисты Ольга Борисова руководитель кадровой службы в компании «РосКо – Консалтинг и аудит»

Чтобы сменить профессию на более спрашиваемую, стоит ориентироваться на тренды цифровизации, считает Ольга Борисова.

«Ряд профессий канут в лету, на замену им придут новые. Яркий пример — тренер ИИ для голосовых помощников. При выборе нового направления деятельности стоит определить несколько вариантов, которые могут подойти соискателю с учетом его профессиональных навыков и интересов. Уже на этом этапе стоит изучить оферы на сайтах по поиску работ, а именно: требования к претендентам на должность, предлагаемые зарплаты, формат занятости и другие критерии. (…) А еще стоит сравнивать варианты не только с радикальной сменой профессии, но и посмотреть на смежные отрасли, которые могут быть интересны конкретному специалисту. То же самое касается и форматов занятости», — заключила она.

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