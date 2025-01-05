Овечкин назвал лучшего российского спортсмена 2024 года

Овечкин назвал теннисиста Медведева лучшим российским спортсменом 2024 года

Александр Овечкин назвал теннисиста Даниила Медведева лучшим российским спортсменом 2024 года. Слова хоккеиста приводит «Матч ТВ».

«Давайте это будет Даниил Медведев», — заявил Овечкин.

Медведев в 2024 году стал финалистом Australian Open — одного из четырех турниров «Большого шлема». В решающем матче россиянин уступил итальянцу Яннику Синнеру в пяти сетах. В Мельбурне Медведев установил рекорд для «Шлемов» по количеству времени, проведенному на корте, — почти 25 часов.

Ранее Овечкин сократил отставание от рекорда канадского нападающего Уэйна Гретцки по количеству шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) до 22 шайб. Очередной гола россиянин забил в матче «Вашингтон Кэпиталс» против «Нью-Йорк Рейнджерс», в котором «Вашингтон» победил со счетом 7:4. Теперь на счету Овечкина 872 заброшенные шайбы, у Гретцки — 894.