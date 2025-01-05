Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Трактор
Сегодня
14:00 (Мск)
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
УНИКС
Сегодня
15:00 (Мск)
Зенит
Единая лига ВТБ|Регулярный чемпионат
Локомотив
Сегодня
17:00 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
ПСЖ
Сегодня
19:30 (Мск)
Монако
Суперкубок Франции 2024|Финал
Ливерпуль
Сегодня
19:30 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Англия — Премьер-лига|20-й тур
Рома
Сегодня
22:45 (Мск)
Лацио
Италия — Серия А|19-й тур
12:38, 5 января 2025Спорт

Овечкин назвал лучшего российского спортсмена 2024 года

Овечкин назвал теннисиста Медведева лучшим российским спортсменом 2024 года
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Александр Овечкин назвал теннисиста Даниила Медведева лучшим российским спортсменом 2024 года. Слова хоккеиста приводит «Матч ТВ».

«Давайте это будет Даниил Медведев», — заявил Овечкин.

Медведев в 2024 году стал финалистом Australian Open — одного из четырех турниров «Большого шлема». В решающем матче россиянин уступил итальянцу Яннику Синнеру в пяти сетах. В Мельбурне Медведев установил рекорд для «Шлемов» по количеству времени, проведенному на корте, — почти 25 часов.

Ранее Овечкин сократил отставание от рекорда канадского нападающего Уэйна Гретцки по количеству шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) до 22 шайб. Очередной гола россиянин забил в матче «Вашингтон Кэпиталс» против «Нью-Йорк Рейнджерс», в котором «Вашингтон» победил со счетом 7:4. Теперь на счету Овечкина 872 заброшенные шайбы, у Гретцки — 894.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о попытке наступления ВСУ в Курской области

      Замглавы Минобороны прибыл в Курскую область

      На Западе сообщили о низком моральном духе ВСУ

      Военкор раскрыл подробности наступления ВСУ в Курской области

      Охране президента Южной Кореи разрешили стрелять по следователям

      Овечкин назвал лучшего российского спортсмена 2024 года

      В Великобритании выявили заболевших пришедшим из Китая метапневмовирусом

      Военкор заявил о начале наступления ВСУ в районе Суджи

      Беспилотники со взрывчаткой попытались атаковать нефтепровод в российском регионе

      ВС России сбили украинский истребитель

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше