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23:35, 4 января 2025Спорт

Овечкин вновь сократил отставание от рекорда Гретцки

Овечкин забросил 872-й гол в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 22 шайб
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Global Look Press / Lantyukhov Sergey

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Детройта». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Игра завершилась со счетом 7:4 в пользу «Вашингтона». Российский спортсмен также забил пятый для команды гол на 51-й минуте. Теперь на счету Овечкина 872 гола, отставание от рекорда канадского нападающего Уэйна Гретцки составляет 22 шайбы.

Ранее канадский портал Sportsnet поставил Овечкина на второе место в списке лучших игроков XXI века. Портал отказался назвать Овечкина лучшим хоккеистом, поставив на первое место канадского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби.

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