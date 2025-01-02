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12:41, 2 января 2025Спорт

Овечкина отказались называть лучшим игроком XXI века

Sportsnet поставил Овечкина на второе место в списке лучших игроков XXI века
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Dan Hamilton / Imagn Images / Reuters

Канадский портал Sportsnet поставил российского нападающего и капитана клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина на второе место в списке лучших игроков XXI века. Об этом сообщается на сайте издания.

Sportsnet отказался назвать Овечкина лучшим хоккеистом, поставив на первое место канадского нападающего «Питтсбург Пингвинс» Сидни Кросби. На третьем месте расположился форвард «Эдмонтон Ойлерс» Коннор Макдэвид.

Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Детройт Ред Уингс». Таким образом, он довел общее количество голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 870. До рекорда канадца Уэйна Гретцки по количеству шайб в регулярных чемпионатах россиянину остается 24 шайбы.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года, на протяжении всей заокеанской карьеры он играет за «Вашингтон». В 2018 году он вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли.

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