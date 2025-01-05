Овечкин прокомментировал свое новогоднее видео

Овечкин: новогоднее видео вышло из закрытой группы

Хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что его новогоднее видео «вышло из закрытой группы». Об этом он рассказал в комментарии «Матч ТВ».

«Я думаю, ничего с этим сделать нельзя. Ничего плохого там не было. Все нормально», — отметил спортсмен.

Ранее Овечкин матом прокомментировал победу команды над «Бостоном» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ), встреча завершилась со счетом 1:3. Видео появилось в сети 1 января.

«Вы[играли] "Бостон". Все отлично. Сейчас едем домой праздновать Новый год», — сказал на видео российский форвард. Овечкин поздравил знакомых с праздником и пожелал успехов. Он также посоветовал «открыть баночку пива, выпить хорошенечко, похмелиться».