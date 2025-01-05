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03:03, 5 января 2025Бывший СССР

В ВСУ усомнились в возможности отбросить российские войска

WP: солдаты ВСУ не верят в остановку наступления российских войск
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Без потока американской помощи Украине не хватает военных ресурсов, чтобы отбросить российские войска. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Автор пишет, что некоторые солдаты ВСУ смирились: западная поддержка вооружений снижается. «Без потока этой помощи Украине не хватает военных ресурсов, чтобы отбросить русских», — усомнился он.

В ВСУ не верят в остановку наступления российских войск, добавил журналист.

Ранее в интервью The New York Times госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон начал тайно передавать Киеву оборонительные вооружения еще до февраля 2022 года. Дипломат добавил, что эти поставки сыграли большую роль в начале конфликта.

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