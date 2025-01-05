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20:59, 5 января 2025Из жизни

В Британии заявили о риске из-за антибиотиков

Guardian: 40 миллионов человек могут стать жертвой резистентности к антибиотикам
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Quality Stock Arts / Shutterstock / Fotodom

Порядка 40 миллионов человек могут стать жертвой резистентности к антибиотикам в ближайшие 25 лет. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на главного санитарного врача Англии Салли Дэвис.

«Около миллиона человек уходят из жизни каждый год из-за распространения устойчивости к противомикробным препаратам, и эта цифра будет расти в течение следующих 25 лет. Это действительно страшно», — приводит издание слова врача.

Дэвис подчеркнула, что подобная угроза становится возможной из-за появления супербактерий, которые справляются с действующими препаратами и становятся более неуязвимыми.

Ранее Минздрав Казахстана заявил, что в республике выявлено более 30 случаев заражения метапневмовирусом с 1 октября прошлого года. Дополнительно уточняется, что с начала эпидемиологического сезона в октябре прошлого года было также выявлено более двух миллионов случаев заболевания ОРВИ.

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