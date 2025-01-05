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21:26, 5 января 2025Силовые структуры

В Казани начали розыск Гринча

Полиция Казани начала розыск Гринча, разъезжавшего по городу на крыше машины
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Кадр: Telegram-канал Shot

Разъезжавшего по центру Казани на крыше малиновых «Жигулей» «Гринча» начали разыскивать. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Видео с поездкой мужчины в костюме Гринча распространилось в социальных сетях. Он разъезжал на крыше автомобиля по центру города — на видеоролике видны Казанский Кремль и Центральный стадион города.

Водителю машины выписали несколько штрафов на сумму 5250 рублей, с ним сотрудники полиции провели профилактическую беседу. «Похитителя Рождества» правоохранители еще не поймали, однако его поиски продолжаются.

Ранее в Южной Америке группа полицейских в костюмах Санта-Клаусов арестовала наркоторговцев. «Стратегия оказалась выигрышной. Рождество пришло к Злому Оленю», — рассказали в полиции, второй преступник был представлен публике под псевдонимом «Гринч».

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