В Казани начали розыск Гринча

Полиция Казани начала розыск Гринча, разъезжавшего по городу на крыше машины

Разъезжавшего по центру Казани на крыше малиновых «Жигулей» «Гринча» начали разыскивать. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Видео с поездкой мужчины в костюме Гринча распространилось в социальных сетях. Он разъезжал на крыше автомобиля по центру города — на видеоролике видны Казанский Кремль и Центральный стадион города.

Водителю машины выписали несколько штрафов на сумму 5250 рублей, с ним сотрудники полиции провели профилактическую беседу. «Похитителя Рождества» правоохранители еще не поймали, однако его поиски продолжаются.

Ранее в Южной Америке группа полицейских в костюмах Санта-Клаусов арестовала наркоторговцев. «Стратегия оказалась выигрышной. Рождество пришло к Злому Оленю», — рассказали в полиции, второй преступник был представлен публике под псевдонимом «Гринч».