Группа Санта-Клаусов арестовала наркоторговцев во время сделки

В Перу полиция отправилась на арест наркоторговцев в костюмах Санта-Клаусов

Группа полицейских в костюмах Санта-Клаусов арестовала наркоторговцев и очень их удивила. Об этом пишет Metro.

В Южной Америке полицейские под Рождество отправились на операцию по поимке наркоторговцев в костюмах Санта-Клаусов. Кроме создания праздничного настроения костюмы послужили отличным прикрытием для того, чтобы незаметно проникнуть в криминальный район недалеко от Лимы. Рейд прошел успешно, арест осуществили прямо во время сделки. Из дома, который Санта-Клаусы вскрыли про помощи кувалды, были изъяты сотни упаковок с марихуаной и брикетов с кокаином.

«Стратегия оказалась выигрышной. Рождество пришло к Злому Оленю», — рассказал журналистам глава Зеленой эскадрильи Национальной полиции Уолтер Паломино. Второй преступник был представлен публике под псевдонимом «Гринч». Необычным рейдом правоохранители хотели привлечь внимание публики к своей работе и проблеме наркоторговли в стране.

Ранее сообщалось, что водитель такси из Токио совершил наезд на стаю голубей и был арестован. Действия японца признали «злонамеренными» и арестовали его за нарушение закона о защите дикой природы.