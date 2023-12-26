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21:16, 26 декабря 2023Из жизни

Группа Санта-Клаусов арестовала наркоторговцев во время сделки

В Перу полиция отправилась на арест наркоторговцев в костюмах Санта-Клаусов

Кадр: 24 Horas

Группа полицейских в костюмах Санта-Клаусов арестовала наркоторговцев и очень их удивила. Об этом пишет Metro.

В Южной Америке полицейские под Рождество отправились на операцию по поимке наркоторговцев в костюмах Санта-Клаусов. Кроме создания праздничного настроения костюмы послужили отличным прикрытием для того, чтобы незаметно проникнуть в криминальный район недалеко от Лимы. Рейд прошел успешно, арест осуществили прямо во время сделки. Из дома, который Санта-Клаусы вскрыли про помощи кувалды, были изъяты сотни упаковок с марихуаной и брикетов с кокаином.

«Стратегия оказалась выигрышной. Рождество пришло к Злому Оленю», — рассказал журналистам глава Зеленой эскадрильи Национальной полиции Уолтер Паломино. Второй преступник был представлен публике под псевдонимом «Гринч». Необычным рейдом правоохранители хотели привлечь внимание публики к своей работе и проблеме наркоторговли в стране.

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Ранее сообщалось, что водитель такси из Токио совершил наезд на стаю голубей и был арестован. Действия японца признали «злонамеренными» и арестовали его за нарушение закона о защите дикой природы.

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      Антонина Черташ
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