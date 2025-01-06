Глава Reform UK прокомментировал слова Маска о смене лидера

Глава Reform UK Фараж не согласился с мнением Маска о необходимости ухода

Глава британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж прокомментировал слова американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска, призвавшего его уйти в отставку с поста лидера партии. Свое мнение он высказал в социальной сети Х.

«Вот это сюрприз! Илон — замечательный человек, но здесь я вынужден не согласиться. Томми Робинсон не подходит Reform UK, и я никогда не откажусь от своих принципов», — сказал Фараж.

Маск, до этого призывавший голосовать за Reform UK, призвал Фаража уйти в отставку. Сообщается, что Маск и Фараж разошлись во мнениях относительно деятельности Робинсона — английского националиста и основателя антиисламской организации «Лига английской обороны».

Ранее Маск назвал пародией присуждение президентом США Джо Байденом медали Свободы, одной из высших гражданских наград, американскому миллиардеру Джорджу Соросу.