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04:27, 6 января 2025Мир

Глава Reform UK прокомментировал слова Маска о смене лидера

Глава Reform UK Фараж не согласился с мнением Маска о необходимости ухода
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Tejas Sandhu / Keystone Press Agency / Global Look Press

Глава британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж прокомментировал слова американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска, призвавшего его уйти в отставку с поста лидера партии. Свое мнение он высказал в социальной сети Х.

«Вот это сюрприз! Илон — замечательный человек, но здесь я вынужден не согласиться. Томми Робинсон не подходит Reform UK, и я никогда не откажусь от своих принципов», — сказал Фараж.

Маск, до этого призывавший голосовать за Reform UK, призвал Фаража уйти в отставку. Сообщается, что Маск и Фараж разошлись во мнениях относительно деятельности Робинсона — английского националиста и основателя антиисламской организации «Лига английской обороны».

Ранее Маск назвал пародией присуждение президентом США Джо Байденом медали Свободы, одной из высших гражданских наград, американскому миллиардеру Джорджу Соросу.

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