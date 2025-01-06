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14:18, 6 января 2025Спорт

Губерниев дал совет избитому в Москве гребцу-чемпиону

Губерниев посоветовал избитому гребцу-чемпиону Ляпунову завязывать со спиртным
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Илья Московец / URA.RU / ТАСС

Телекомментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на избиение в Москве российского гребца Кирилла Ляпунова. Его слова приводит Sport24.

Журналист посоветовал спортсмену завязывать со спиртным. «Могу пожелать Кириллу Ляпунову только здоровья. Теперь нужно узнать все подробности. Хотелось бы, чтобы Кирилл вел себя аккуратнее», — заявил Губерниев.

Об избиении Ляпунова стало известно ранее 6 января. Сообщалось, что инцидент произошел ночью 3 января на Тверской улице. Россиянину диагностировали перелом скулы и глазницы, а также многочисленные ушибы глаз, век и лица, он был госпитализирован. Спортсмен отметил, что ничего не помнит.

38-летний Ляпунов — двукратный чемпион Универсиады, на его счету также серебро чемпионата Европы. В 2016 году гребец принял участие в летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

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