Стали известны подробности избиения в Москве российского гребца-чемпиона

«Мутко против»: избитый гребец Ляпунов был пьян и ничего не помнит

Избитый в Москве российский гребец-байдарочник Кирилл Ляпунов в ночь нападения на него был пьян и ничего не помнит. Подробности нападения на атлета стали известны Telegram-каналу «Мутко против».

По словам спортсмена, он отдыхал с друзьями, после чего проводил их на такси и остался один. «Может, пошел в бар, может, нет. Я вообще не помню, что дальше происходило», — заявил гребец. Он добавил, что сейчас находится дома и чувствует себя «более-менее нормально».

Об избиении Ляпунова стало известно ранее 6 января. Сообщалось, что инцидент произошел ночью 3 января на Тверской улице. Россиянину диагностировали перелом скулы и глазницы и многочисленные ушибы глаз, век и лица, он был госпитализирован.

38-летний Ляпунов — двукратный чемпион Универсиады, на его счету также серебро чемпионата Европы. В 2016 году гребец принял участие в летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.