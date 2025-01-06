Игрок «Ак Барса» объяснил появление телефона на льду

Игрок «Ак Барса» Дыняк заявил, что телефон попал ему в шорты в раздевалке

Телефон нападающего казанского «Ак Барса» Никиты Дыняка мог соскочить и попасть ему в шорты в раздевалке. Объяснение игрока опубликован в Telegram-канале клуба.

«Я положил смартфон на полку в раздевалке, туда же положил налокотники. Похоже, что в перерыве он соскользнул мне за спину в шорты, а я не заметил. Очень смешная ситуация, новый мем», — заявил Дыняк.

Он выразил надежду, что Континентальная хоккейная лига (КХЛ) отнесется с пониманием и не будет штрафовать игрока или клуб.

Ранее у Дыняка во время матча против омского «Авангарда» на лед выпал мобильный телефон. Судья остановил игру, подобрал смартфон и отвез его на скамейку казанского клуба.