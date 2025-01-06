У игрока «Ак Барса» выпал телефон во время матча КХЛ

У игрока «Ак Барса» Никиты Дыняка выпал телефон во время матча КХЛ

У форварда казанского «Ак Барса» Никиты Дыняка во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против омского «Авангарда» на лед выпал мобильный телефон. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Судьи остановили игру, обнаружив смартфон на льду. Рефери подъехал к скамейке казанцев, где Дыняк признался, что телефон его. Форвард забрал аппарат и избежал санкций.

Бывший хоккейный судья Леонид Вайсфельд объяснил отсутствие наказания для Дыняка. Экс-арбитр отметил, что в правилах нет запрета на мобильные телефоны.

Игра прошла 6 января и завершилась со счетом 3:1 в пользу «Авангарда». Дыняк не отметился результативными действиями.