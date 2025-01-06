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17:47, 6 января 2025Спорт

Ледовое шоу Слуцкой перенесли из-за пожара в Кировской области

Ледовое шоу Ирины Слуцкой перенесли из-за пожара в Кировской области
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: МЧС Кировской области

Ледовое шоу двукратной чемпионки мира по фигурному катанию Ирины Слуцкой «Золушка» перенесли из-за пожара в поселке Кильмезь Кировской области. Об этом сообщатся на сайте правительства региона.

В правительстве отметили, что бывшая фигуристка с пониманием отнеслась к переносу. «Шоу-программа, запланированная на сегодня, 6 января, обязательно будет представлена 7 и 8 января», — заявила Слуцкая.

Все приобретенные ранее билеты на шоу будут действительны. Представление пройдет на стадионе «Динамо» в Кирове.

Пожар в доме в поселке Кильмезь произошел 5 января и унес жизни восьми человек. Как рассказали местные жители, старое деревянное здание фактически использовалось как дом престарелых.

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