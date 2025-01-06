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10:56, 6 января 2025Спорт

Определился победитель молодежного чемпионата мира по хоккею

Сборная США стала победителем молодежного чемпионата мира по хоккею
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Bjorn Larsson Rosvall / TT News Agency / Reuters

Сборная США стала победителем молодежного чемпионата мира по хоккею, проходившего в Канаде. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финале американцы обыграли сборную Финляндии. Основное время матча завершилось со счетом 3:3, победитель определился в овертайме. Решающая шайба на счету Тедди Стиги.

Бронзовым призером турнира стала сборная Чехии. В матче за третье место чехи обыграли шведскую команду в серии буллитов (3:2).

Молодежная сборная России в очередной раз пропустила турнир. Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила отечественных спортсменов от участия в международных соревнованиях в 2022 году.

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