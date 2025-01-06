Приемный отец Дани Милохина рассказал о своей работе после отъезда из России

Приемный отец Дани Милохина после отъезда из России работает грузчиком

Приемный отец известного российского тиктокера Дани Милохина Дмитрий Тюленев после отъезда из России работает грузчиком. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Тюленев заявил, что не знает иностранных языков, поэтому найти подработку в другой стране для него непросто. По его словам, он готов браться за любую работу. Сейчас в основном берут грузчиком или разнорабочим, чтобы делать ремонт в квартирах, рассказал Тюленев. Мужчина отметил, что он и его семья боятся возвращаться в Россию после поджога их дома.

Неизвестные пытались поджечь дом приемного отца Милохина в ночь на 15 сентября 2024 года — в него кинули коктейль Молотова. Позднее была обнаружена записка во дворе дома, авторы которой выразили желание отправить его семью в ад, а приемного сына — в зону проведения спецоперации.

После случившегося семья уехала из России и скрывает свое местоположение. Дом в Анапе был выставлен на продажу. В ноябре 2024 года цена на него снизилась.