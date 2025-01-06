Приемный отец Дани Милохина рассказал о своей работе после отъезда из России

Приемный отец известного российского тиктокера Дани Милохина Дмитрий Тюленев после отъезда из России работает грузчиком. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Тюленев заявил, что не знает иностранных языков, поэтому найти подработку в другой стране для него непросто. По его словам, он готов браться за любую работу. Сейчас в основном берут грузчиком или разнорабочим, чтобы делать ремонт в квартирах, рассказал Тюленев. Мужчина отметил, что он и его семья боятся возвращаться в Россию после поджога их дома.
Неизвестные пытались поджечь дом приемного отца Милохина в ночь на 15 сентября 2024 года — в него кинули коктейль Молотова. Позднее была обнаружена записка во дворе дома, авторы которой выразили желание отправить его семью в ад, а приемного сына — в зону проведения спецоперации.
После случившегося семья уехала из России и скрывает свое местоположение. Дом в Анапе был выставлен на продажу. В ноябре 2024 года цена на него снизилась.