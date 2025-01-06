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18:03, 6 января 2025Спорт

Роднина рассказала об имидже российских спортсменов на Западе

Роднина: выдающихся российских спортсменов не всегда чтят на Западе
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина рассказала об имидже российских спортсменов на Западе. Ее слова приводит Sport24.

По ее мнению, выдающихся отечественных атлетов не всегда чтят и уважают. «Да, побаиваются, признают, но на любовь рассчитывать не приходится», — заявила Роднина.

Она также затруднилась ответить на вопрос, кто из российских спортсменов в последнее время запомнился на Западе. «Нас уже два с лишним года нет на международных соревнованиях. Даже если кто-то и был раньше, то сейчас их активно вычеркивают», — заявила Роднина.

Ранее Роднина назвала президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха слабым руководителем. «Он добавил к "выше, сильнее, быстрее" слово "вместе", но только при нем, наоборот, все врозь идет», — отметила бывшая фигуристка.

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