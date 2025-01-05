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15:01, 5 января 2025Спорт

Роднина назвала президента МОК слабым руководителем

Роднина: президент МОК Томас Бах оказался слабым руководителем
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина назвала президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха слабым руководителем. Ее цитирует «ВсеПроСпорт».

«Пришел господин Бах, и мы до сих пор не понимаем, какие цели были перед ним поставлены. Он добавил к "выше, сильнее, быстрее" слово "вместе", но только при нем, наоборот, все врозь идет. Оказался слабым руководителем», — заявила Роднина.

Она также отметила, что не ждет выборов нового главы МОК. По словам Родниной, она не видела программы ни у одного из кандидатов. Выборы президента МОК пройдут в рамках 143-й сессии организации, которая состоится с 18 по 21 марта 2025 года в Греции.

Кандидаты на пост нового главы организации стали известны в сентябре 2024 года. В список вошли глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу, вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч-младший, министр спорта Зимбабве Кирсти Ковентри, президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Юхан Элиаш, глава Международного союза велосипедистов Давид Лапартьян, глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ, а также глава Олимпийского комитета Иордании Фейсал ибн Хусейн.

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