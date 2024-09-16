Стали известны кандидаты на пост президента МОК

Себастьян Коу и Самаранч-младший вошли в список кандидатов на пост главы МОК

Международный олимпийский комитет (МОК) назвал кандидатов на пост президента организации. Об этом сообщается на сайте комитета.

В список вошли глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу, вице-прездент МОК Хуан Антонио Самаранч-младший, министр спорта Зимбабве Кирсти Ковентри, президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Юхан Элиаш, глава Международного союза велосипедистов Давид Лапартьян, глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ, а также глава Олимпийского комитета Иордании Фейсал ибн Хусейн.

10 августа немец Томас Бах объявил о грядущем уходе с поста главы МОК. 70-летний функционер решил не продлевать полномочия сверх срока, предусмотренного Олимпийской хартией.

Выборы президента МОК пройдут в марте 2025 года на сессии организации в Греции. Бах занимал должность с сентября 2013 года.