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14:21, 16 сентября 2024Спорт

Стали известны кандидаты на пост президента МОК

Себастьян Коу и Самаранч-младший вошли в список кандидатов на пост главы МОК

Фото: Zhang Yuliang / Globallookpress.com

Международный олимпийский комитет (МОК) назвал кандидатов на пост президента организации. Об этом сообщается на сайте комитета.

В список вошли глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу, вице-прездент МОК Хуан Антонио Самаранч-младший, министр спорта Зимбабве Кирсти Ковентри, президент Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Юхан Элиаш, глава Международного союза велосипедистов Давид Лапартьян, глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ, а также глава Олимпийского комитета Иордании Фейсал ибн Хусейн.

10 августа немец Томас Бах объявил о грядущем уходе с поста главы МОК. 70-летний функционер решил не продлевать полномочия сверх срока, предусмотренного Олимпийской хартией.

Выборы президента МОК пройдут в марте 2025 года на сессии организации в Греции. Бах занимал должность с сентября 2013 года.

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      Анастасия Борисова
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