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18:32, 6 января 2025Спорт

Сафонов объяснил желание помочь очищающим от мазута пляжи Краснодарского края волонтерам

Сафонов решил помочь волонтерам в Анапе, так как в детстве там отдыхал
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Вратарь парижского ПСЖ и сборной России по футболу Матвей Сафонов объяснил желание помочь очищающим от мазута пляжи Краснодарского края волонтерам. Его слова приводит SHOT.

Игрок отметил, что в детстве часто отдыхал с дедушкой в санатории рядом с Анапой. «Я нахожусь далеко, поэтому лично помочь невозможно. Организовать поездку для волонтеров, перечислив деньги, — это единственное правильное решение для меня», — заявил Сафонов.

Ранее друг семьи Сафонова Никита Сокол рассказал, что вратарь оплатил поездку краснодарских волонтеров в село Витязево вблизи Анапы. «За шесть часов убрали около 55 мешков, выкапывали мазут из‑под песка», — отметил он.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие суммарно девять тысяч тонн мазута, потерпели крушение 15 декабря. Нефтепродукты вынесло на черноморское побережье. 26 декабря последствиям разлива мазута присвоили статус федеральной чрезвычайной ситуации.

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