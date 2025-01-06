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16:48, 6 января 2025Спорт

Сафонов сделал заявление после завоевания первого трофея с ПСЖ

Сафонов заявил, что испытывает смешанные чувства после победы ПСЖ в Суперкубке
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Голкипер парижского ПСЖ и сборной России по футболу Матвей Сафонов сделал заявление после первого трофея, завоеванного в составе французской команды. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Игрок выразил надежду на то, что это только начало большого пути. «Испытываю немного смешанные чувства из‑за того, что по факту минимально поучаствовал в этой победе. Все‑таки основная работа происходила именно в прошлом сезоне, а в этом состоялся только один матч», — добавил вратарь.

Первым трофеем Сафонова в составе ПСЖ стал Суперкубок Франции. В игре за титул парижане победили «Монако», россиянин весь матч провел в запасе.

25-летний Сафонов перешел в ПСЖ из «Краснодара» в июне 2024 года за 20 миллионов евро. Контракт рассчитан до лета 2029 года.

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