В российском регионе проведут проверку после провала снегоходов под лед

СК начал проверку после провала снегоходов под лед у турбазы в Карелии

Доследственную проверку организовали после инцидента на озере в Прионежском районе Карелии, где в полынью попали несколько снегоходов с людьми. Об этом сообщило следственное управление Следственного комитета по республике в Telegram-канале.

Отмечается, что в поездку на снегоходах по Кончезеру отправились 11 человек с территории турбазы. Около 18:00 по московскому времени четыре снегохода попали в полынью, и несколько пассажиров оказались в воде. Организована проверка по части 1 статьи 238 УК РФ («Прекращение права собственности лица на имущество, которое не может ему принадлежать»).

Шесть снегоходов провалились под лед неподалеку от турбазы 6 января.