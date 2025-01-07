Мостовой осудил Ротенберга за сравнение журналистов с фашистами

Мостовой о словах Ротенберга о журналистах: такие высказывания нельзя делать

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой осудил главного тренера хоккейного СКА Романа Ротенберга за сравнение журналистов с фашистами. Его слова приводит РИА Новости.

«Конечно, он не прав. Такие высказывания нельзя делать. Такое мое мнение», — отметил Мостовой.

Ранее высказывание Ротенберга оценил бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев. Специалист назвал сравнение некорректным. «Его заявление очень резкое, тем более слово "фашизм" коробит, и наше поколение, и предыдущие, и последующие будет тоже», — заявил Плющев.

Ротенберг выступил с критикой в адрес журналистов 6 января. По мнению тренера, критические заметки о его команде зачастую публикуются ночью или ранним утром. «Знаете, как в военной науке: когда нужно атаковать — ночью. Как фашисты атаковали, они же ночью атакуют», — посчитал Ротенберг.