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03:12, 7 января 2025Бывший СССР

В Литве призвали следить за подозрительными судами в Балтике

Науседа призвал следить за подозрительными судами в Балтийском море
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

За подозрительными судами в Балтийском море нужно следить, а в случае приближения к критическим объектам их надо сопровождать. С таким призывом выступил президент Литвы Гитанас Науседа в эфире телеканала TV3.

«Заранее зная, что то или иное судно определенной компании ходит по Балтийскому морю из одного в другой порт, необходимо выделить технические средства для слежения за его перемещениями», — сказал Науседа.

Ранее стало известно, что энергокабель Estlink 2 между Эстонией и Финляндией вышел из строя. Аварийное отключение произошло в 11:26 по московскому времени. Стоимость ремонта электрокабеля была оценена в более чем 30 миллионов евро. Работы по его восстановлению, по прогнозам, продлятся семь месяцев.

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