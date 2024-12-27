Стоимость ремонта электрокабеля между Эстонией и Финляндией оценили

Kauppalehti: ремонт кабеля между Эстонией и Финляндией обойдется в €30 млн

Стоимость ремонта электрокабеля EstLink 2 между Эстонией и Финляндией превысит 30 миллионов евро. Затраты на восстановление электропередачи оценил представитель финской электросетевой компании Fingrid Арто Пахкинен, его цитирует Kauppalehti .

Компания прогнозирует, что ремонт будет длиться семь месяцев. Точные сроки работ обещали назвать на следующей неделе. Сроки в значительной части зависят от того, в какое время и в каком составе будет производиться ремонт. Специальный кабель в наличии есть, однако для работ необходимы специализированный корабль и команда специалистов, на которых и без того большой спрос.

По словам директора Финского национального оператора сети передачи электроэнергии Fingrid Туомаса Раухалы, расходы на ремонт кабеля будут разделены между странами. Пока кабель не восстановят, цена на электроэнергию в Финляндии или Эстонии может подскочить довольно высоко.

Энергокабель между Эстонией и Финляндией вышел из строя 25 декабря. Власти Финляндии проводят расследование в связи с аварийным отключением энергетического кабеля, соединяющего сети страны с Эстонией по дну Финского залива, заявил премьер-министр Петтери Орпо.

По данным финских следователей, в момент аварии рядом находились два корабля. В связи с этим следствие не исключает, что причиной инцидента могла стать как техническая неисправность, так и диверсия.

Полиция задержала нефтяной танкер Eagle S под флагом Островов Кука по подозрению в повреждении подводного кабеля EstLink 2. Правоохранители считают, что данное судно якобы является частью российского теневого флота.