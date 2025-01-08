Азербайджанская авиакомпания приостановила полеты в Казань

Авиакомпания AZAL на неопределенное время приостановила рейсы в Казань

Азербайджанская авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) приостанавливает все рейсы по маршруту Баку-Казань и обратно. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Решение, как пояснили в компании, связано с частыми закрытиями воздушного пространства над Казанью и продиктовано соображениями безопасности. Полеты, как сказано в заявлении AZAL, будут отменены на неопределенное время. В компании заверяют, что все пассажиры отмененных рейсов смогут без штрафа оформить возврат средств в полном размере. Также клиентам предлагается бесплатно поменять билеты.

Ранее сегодня AZAL предупредил об отмене рейса в Казань, запланированного на среду, 8 января. Решение было принято в связи с действием плана «Ковер».

Накануне в Минтрансе Казахстана заявили, что ожидают результатов расшифровки черных ящиков разбившегося самолета AZAL. Самолет Embraer 190, выполнявший рейс Баку — Грозный, потерпел крушение под Актау утром 25 декабря 2024 года. На борту находились 67 человек, погибли 38 из них.