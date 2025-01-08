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20:39, 8 января 2025Путешествия

Азербайджанская авиакомпания приостановила полеты в Казань

Авиакомпания AZAL на неопределенное время приостановила рейсы в Казань
Виктория Клабукова

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

Азербайджанская авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) приостанавливает все рейсы по маршруту Баку-Казань и обратно. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Решение, как пояснили в компании, связано с частыми закрытиями воздушного пространства над Казанью и продиктовано соображениями безопасности. Полеты, как сказано в заявлении AZAL, будут отменены на неопределенное время. В компании заверяют, что все пассажиры отмененных рейсов смогут без штрафа оформить возврат средств в полном размере. Также клиентам предлагается бесплатно поменять билеты.

Ранее сегодня AZAL предупредил об отмене рейса в Казань, запланированного на среду, 8 января. Решение было принято в связи с действием плана «Ковер».

Накануне в Минтрансе Казахстана заявили, что ожидают результатов расшифровки черных ящиков разбившегося самолета AZAL. Самолет Embraer 190, выполнявший рейс БакуГрозный, потерпел крушение под Актау утром 25 декабря 2024 года. На борту находились 67 человек, погибли 38 из них.

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