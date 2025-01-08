Азербайджанская авиакомпания отменила полет в российский город

Авиакомпания AZAL отменила рейс в Казань из-за плана «Ковер»

Азербайджанская авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) отменила полет в Казань, запланированный на сегодня. Об этом сообщает ТАСС.

«Решение принято в связи с закрытием воздушного пространства над Казанью из-за плана "Ковер"», — рассказали в пресс-службе авиакомпании, добавив, что AZAL уделяет первостепенное внимание безопасности полетов и строго придерживается международных стандартов.

Ранее сообщалось, что министерство транспорта Казахстана ждет получения материалов расшифровки черных ящиков разбившегося в районе города Актау 25 декабря самолета авиакомпании AZAL.