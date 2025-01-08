Бывший борец-вольник предстанет перед судом за покушение на лидеров горских евреев Москвы

СК завершил расследование дела о покушении на лидеров горских евреев Москвы

Главное следственное управление Следственного комитета (СК) России завершило расследование уголовного дела о покушении в 1996 году на лидеров горских евреев Москвы Таира и Тельмана Гуршумовых. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Обвинения в организации преступления предъявлены фигуранту уголовного дела о нападении на певца Авраама Руссо — бывшему борцу-вольнику Тархану Эльдукаеву.

По версии следствия, в декабре 1996 года руководитель фирмы «Зар» Таир Гуршумов и хозяин Черкизовского рынка Тельман Исмаилов поссорились из-за распределения прибыли. Исмаилов решил избавиться от конкурента и для этого обратился к Эльдукаеву, который на тот момент возглавлял его охрану. После этого подчиненный нашел двух исполнителей, согласившихся за вознаграждение выследить и расправиться с Гуршумовым.

23 декабря 1996 года в него выстрелили в подъезде дома. Тогда также тяжело был ранен его брат — Тельман Гуршумов, его удалось спасти.

Тархан Эльдукаев все обвинения отрицает и заявляет, что никаких дел с Исмаиловым не имел. Он также подал несколько заявлений с просьбой отправить его на СВО, но был оставлен под стражей.